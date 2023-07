Wimbledon 2023 | esordio sul velluto per Alcaraz | Chardy liquidato in tre set

Leggi su sportface

(Di martedì 4 luglio 2023)sulper Carlosche, nel match valevole per il primo turno di, si sbarazza in tre set del francese Jeremymediante il punteggio di 6-0 6-2 7-5. Adesso sulla strada del numero uno del mondo al secondo turno ci sarà il vincente del derby francese tra Alexandre Muller ed Arthur Rinderknech. Tutto facile anche per Andy Murray, che lascia solo quattro game al connazionale Peniston vincendo con il punteggio di 6-3 6-0 6-1 in poco più di due ore di gioco. Lo scozzese riparte dopo la brutta sconfitta nel primo turno del Queen’s con De Minaur, che aveva messo fine alla striscia di due tornei vinti in fila, seppur nel circuito Challenger. Murray avanza al secondo turno e aspetta il vincente della sfida tra Thiem e Tsitsipas. IL TABELLONE COPERTURA ...