Wimbledon 2023 | Berrettini-Sonego e Brengle-Errani rinviate dopo sospensione | proseguono domani

(Di martedì 4 luglio 2023)l’incessante pioggia e le previsioni per nulla promettenti, sono stati rinviati atutti i match del programma odierno della seconda giornata di. Tra questi due match in cui erano presenti italiani erano anche in corso concheripartiranno dal secondo set, 7-6 per il torinese il primo set, e Sarache sarà chiamata alla rimonta dal 6-3 3-0 a favore di. La giornata disi preannuncia intensissima con alcuni primi turni della prima giornata che devono essere conclusi, tutti i primi turni della seconda giornata, a parte le partite del centrale e del campo 1 che sono dotati di copertura, e anche i secondi turni dei match già conclusi nella prima giornata. Previsioni che ...

Piazza pulita aper quanto riguarda il programma di oggi, martedì 4 luglio. Sono stati infatti cancellati e rinviati a domani gli incontri che coinvolgono ben sette italiani dei dieci che erano ...Nuvioloni scuri si addensano su, e sulle possibilità del finalista di due anni fa di far valere le sue possibilità. Che sarebbe stata una partita strana lo si sapeva da prima , troppi gli ...Albo d'Oro: scopri i vincitori passati: dove guardarlo in tv e live streaming Le partite disaranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport Tennis (canale 205 di Sky) Sky ...

Wimbledon 2023, Berrettini-Sonego non riprende, torna la pioggia e campi coperti: oggi Giorgi-Gracheva, orari tv e ... Sport Fanpage

Ons Jabeur supera il primo turno di Wimbledon 2023 battendo sul Campo Numero 1 la polacca Magdalena Frech per 6-3 6-3. La numero sei del ranking ha mostrato progressi negli spostamenti rispetto alla s ...Fin troppo facile il primo turno per Carlos Alcaraz. Il murciano, che entra a Wimbledon da numero 1 del mondo, approfitta del fatto di essere programmato su uno dei due campi (il No. 1 Court) che hann ...