(Di martedì 4 luglio 2023) Laha deciso di imprimere una svolta al trasporto viadi container con materiali destinati ai suoi stabilimenti in Europa e America, o con parti di ricambio consegnate in tutto il mondo: la Casa svedese, infatti, ha stabilito che d'ora in poi la maggior parte delle spedizioni dovrà essere effettuata conda fonti rinnovabili anziché con il tradizionale carburante fossile. Le strategie climatiche. La decisione, frutto di un progetto condotto con i partner logistici Maersk, Kuehne+Nagel e DB Schenker, prevede il ricorso a un combustibile costituito da esteri metilici degli acidi grassi (Fame-Fatty acid methyl ester) e prodotto principalmente da oli alimentari di scarto. Il suo utilizzo consentirà di evitare l'immissione in atmosfera di 55 mila tonnellate di CO2 in un anno, l'equivalente di un camion a pieno carico ...

Entro il 2030,vuole garantire un'offerta esclusivamente elettrica : ma se alcuni mercati ... Abbiamo circa quindici paesi dove venderemomacchine full electric o ibride plug - in a lunga ...solamente 116 le immatricolazioni dei veicoli a metano pari ad un calo del 91,4%. Market share ... 524 Jeep Renegade: 508 Lynk & Co 01: 323 Cupra Formentor: 320 Opel Grandland X: 298XC40: ...commercializzeràauto elettriche dal 2030 Chi guida unafull electric negli Stati Uniti o Canada, via app ufficialeCars, potrà localizzare le stazioni di ricarica pubblica e ...

Volvo, solo carburanti green per i trasporti via mare - Quattroruote.it Quattroruote

"Nella telefonata, l'agente immobiliare quasi in imbarazzo spiega che non possiamo essere gli affittuari perché siamo una coppia omosessuale e che per questo appartamento vorrebbero delle famiglie 'no ...La decisione consentirà alla Casa svedese di ridurre dell'84% le emissioni di anidride carbonica prodotte dalle spedizioni di materiali e ricambi ...