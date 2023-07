Volley | Fefé De Giorgi | “Mantenuto lo spirito di squadra | settimana delicata per la classifica”

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-1 (23-25; 25-20; 25-15; 25-21) nella Nations League 2023 dimaschile. I Campioni del Mondo hanno incominciato nel miglior modo possibile laconclusiva della fase preliminare, vincendo la grande classica della pallavolo internazionale andata in scena a Pansay City (Filippine). Gli azzurri hanno saputo rimontare lo svantaggio iniziale e hanno regolato la bestia nera, conquistando così il sesto successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante. Il CTDeha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Abbiamolodi, c’è stata una grande partecipazione da parte di tutti e c’è stata la voglia di migliorare quello che non è andato nel primo set. Potevamo ...