“Volavano cocktail” | lite Oriana e Daniele | coinvolte anche Micol e Giaele | parla una vip che vuole restare anonima

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 4 luglio 2023) Come se fossimo nei peggiori bar di Caracas, la potenziale(con tanto di chiusura definitiva) traMarzoli eDal Moro, si impreziosisce di altri (agghiaccianti) dettagli. “”,una vip (che) Secondo una segnalazione ricevuta da Deianira, tutto sarebbe iniziato per “colpa” di un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.