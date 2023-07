VNL maschile 2023 volley | tutti i risultati e la classifica

(Di martedì 4 luglio 2023)e ladella VNL: ecco l’esito di tutte le partite. Laball Nations League torna con la stessa formula dello scorso anno: 16 squadre partecipanti, le migliori otto formazioni al termine delle tre settimane della fase preliminare accederanno alle Finali di Danzica (Polonia, 19-23 luglio). Al via anche l’Italia di Fefé De Giorgi, campione d’Europa e del mondo in carica, che proverà a migliorare la quarta posizione dello scorso anno per iniziare al meglio l’estate azzurra che culminerà con la rassegna continentale e i tornei di qualificazione olimpica. Di seguito, lae idi tutte le partite della VNLaggiornati in tempo reale. REGOLAMENTO ...

...il 16 luglio a Manama in Bahrain la 22ª edizione dei Campionati Mondiali under 21. Gli ...giochino con atleti che sono già stati convocati anche nelle rispettive Nazionali seniores per la. ......il 16 luglio a Manama in Bahrain la 22ª edizione dei Campionati Mondiali under 21. Gli ...giochino con atleti che sono già stati convocati anche nelle rispettive Nazionali seniores per la. ...Gli impegni dell'Italia nella week 3 diin ordine cronologico (orari italiani) 06/07/2023 Pool 6 - Week 3 - Pasay City (Filippine) ore 09:00 Italia - Canada Diretta TV su SKY Sport Summer e SKY ...

Volley, Italia-Brasile 3-1, highlights: esordio positivo nella pool di Pasay City Sky Sport

Vittoria entusiasmante dell'Italia maschile di pallavolo per 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-21) sul Brasile nell'esordio della pool 6 di VNL nelle Filippine. Il match, iniziato con il Brasile avanti nel ...