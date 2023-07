VNL maschile 2023 | Michieletto e Romanò trascinano l’Italia | sconfitto in quattro set il Brasile

Leggi su sportface

(Di martedì 4 luglio 2023)inaugura con una gran bella vittoria ai danni della Week 3 di Volleyball Nations League (VNL). La squadra allenata da Ferdinando De Giorgi si impone per 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-21) con una prova maiuscola da metà secondo set in poi e ottiene un importante successo in chiave classifica in questo primo match disputato alla Mall of Asia Arena di Pasay City, nelle Filippine. Due i trascinatori assoluti: Yuria quota 20 punti e Alessandro, sempre decisivo con i suoi 17 nei momenti più importanti. Gli azzurri salgono momentaneamente in quinta posizione a 18 punti e torneranno in campo giovedì mattina per sfidare il Canada. PROGRAMMA WEEK 3 VNL: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO VNL ...