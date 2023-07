Vittorio Sgarbi replica a Fiorello | “Morgan ha più titoli di Amadeus per dirigere Sanremo”

Leggi su tpi

(Di martedì 4 luglio 2023) Il botta e risposta tranon si placa. Questa volta,risponde a, dopo che lo showman aveva preso le difese dinel suo ruolo di direttore artistico del Festival di. “In questi giorni convulsi, di polemiche e di critiche, al di là delle mie responsabilità d’incontinenza verbale, voglio ribadire che sono andato al Maxxi per uno spettacolo di e con, che prevedeva l’esecuzione di sue canzoni, tanto da essere indicato in cartellone con inequivocabile rilievo. Lo ribadisco perché a personaggi di buona ma non eccelsa qualità, come, non si può consentire di irridere non me, che ho l’esperienza e ...