Violenza nel carcere di Ariano Irpino | i sindacati | “Siamo allo stremo”

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon termina la spirale diche da tempo caratterizza le carceri campane. Questa volta è nella Casa circondariale diIprino che è accaduto il grave fatto sul quale riferisce Tiziana Guacci, segretario regionale campano del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Un detenuto della V Sezione, dopo avere parlato con il Comandante per essere ammesso al lavoro, saputo che c’era una graduatoria da rispettare e che vi erano altri ristretti prima di lui, poiché lui pretendeva di lavorare, al rientro nella cella, giunto alla rotonda, ha proditoriamente ed improvvisamente aggredito un Agente, al quale ha pure tentato di sfilare le chiavi delle celle. Il poliziotto è stato ferito alle costole, ad una mano ed al collo è si è reso necessario portarlo in Ospedale. Al collega va tutta la nostra solidarietà”. Donato Capece, ...

Lucia Annibali è in prima linea nella lotta alladi genere , e dopo essersi avvicinata ... venne catturato l'1 maggio del 2013 a San Salvo Marina (Chieti) mentre stava per fuggiresuo ...La coordinazione genitoriale non può mai operare nei casi didomestica sussistente sia ...e l'ausilio degli esperti forniscono strumenti e competenze che possono essere utilizzati anche...... sull'attenzione alla vittima del reato edi genere, sulla criminalità minorile e il ... passando per l'eticaservizio di Polizia, la irreprensibilità nella vita privata, l'uso consapevole ...

La violenza sulle donne in Italia -analisi della problematica e cenni ... Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Le disposizioni del Comune di Messina in merito al concerto di Tiziano Ferro che si svolgerà domani nella città peloritana. Il Comune di Messina ha disposto una serie di provvedimenti legati alla viab ...La Federazione nazionale della Stampa italiana è parte civile nel processo che vede imputati quattro esponenti della famiglia Casamonica accusati di violenza nei confronti di alcuni giornalisti che ...