Vincenzo D’Amico | bandiera silenziosa

(Di martedì 4 luglio 2023) «Io non volevo fare il calciatore. Io volevo fare il calciatore della Lazio»è in campo eppure non dovrebbe esserci. Per diversi motivi. Il primo, per dirla con un concetto di stampo allegriano, è strettamente legato alle “categorie”: in quel giorno di giugno del 1982 ha 28 anni, dovrebbe essere all’apice della sua carriera. Eppure è a sgomitare in Serie B, nella bassa Serie B. Il secondo motivo è che, già da qualche minuto, ha un buco nella parte interna della caviglia, frutto di un’entrata in area di rigore che avrebbe meritato sanzione da parte dell’arbitro, Luigi Agnolin, e che invece è sfilata via in silenzio. Anche la Lazio sta sfilando via, alle prese con una stagione maledetta, dilaniata da una crisi senza fine e dall’assenza dei suoi gioielli, fermi da tempo a causa del Totonero. Ma entrambi i motivi spariscono per via ...