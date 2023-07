VIDEO Volley | Italia-Brasile 3-1 | highlights Nations League | gli azzurri vincono il big match

(Di martedì 4 luglio 2023) L’ha sconfitto ilper 3-1 (23-25; 25-20; 25-15; 25-21) nella2023 dimaschile. I Campioni del Mondo hanno incominciato nel miglior modo possibile la settimana conclusiva della fase preliminare, vincendo la grande classica della pallavolo internazionale andata in scena a Pansay City (Filippine). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno saputo rimontare lo svantaggio iniziale e hanno regolato la sempre quotata formazione sudamericana, conquistando così il sesto successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante. Schiaffo morale pesante a un’autentica bestia nera che è terza in graduatoria e che prima di oggi aveva perso due incontri sugli otto disputati. Prova rimarchevole da parte dell’opposto Yuri Romanò (20 punti, 4 ace)) e dello schiacciatore ...

La carica dei campioni del mondo. Partono con il piede giusto gli azzurri nella Pool 6 di Pasay City battendo in quattro set il Brasile (23 - 25, 25 - 20, 25 - 15, 25 - 21) al culmine di una partita ...Un ace di Daniele Lavia, con tanto dichallenge a sancirne la bontà, chiude la partita e consegna punti d'oro agli azzurri, più che utili per consolidare la classifica generale e puntare alla ...L'annuncio è stato dato tramite unsulla pagina Instagram di Electronic BBQ, in cui Zanni e ... Nessuna novità anche i tornei sportivi di Padel, Beach, Basket e la Color Run. Confermata ...

Video Volley Nations League maschile, Brasile-Italia 1-3: il match point La Gazzetta dello Sport

Seconda edizione del Grande Torneo di Volley Sotto Le Stelle, per ragazzi e ragazze adolescenti e animatori grest. Musica e stand gastronomico con pane e salamina, formaggio fuso. Informazioni: ..."Entrate per credere", lo slogan di Civitanova. L'obiettivo, anche per la prossima stagione, è di stare tra le grandi con sfide al vertice ed emozioni ...