VIDEO Giro Donne | la caduta di Elisa Longo Borghini A terra anche Van Vleuten

(Di martedì 4 luglio 2023) La ciclista italiana della Lidl-Trekè stata protagonista di unaoggi nel corso della quinta tappa del2023: l’azzurra è finita aa circa 7 km dal traguardo, mentre stava affrontando, assieme alla Maglia Rosa Annemiek van, la discesa di Sant’Ignazio. Le due atlete hanno sbagliato l’impostazione di una curva e l’italiana purtroppo ha avuto serie conseguenze, in quanto ha colpito unpieno, finendo a. L’azzurra è rimasta a lungo a, ma poi si è poi rialzata ed è giunta al traguardo, pur accusando oltre sette minuti di ritardo. Al termine della gara, ovviamente, sono iniziati gli accertamenti medici, che stanno continuando in queste ore ...

Giro Donne 2023, brutta caduta per Elisa Longo Borghini (VIDEO) SpazioCiclismo

Antonia Niedermaier ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia donne. La ciclista tedesca ventenne del team Canyon Sram ha tagliato da sola il traguardo della quinta tappa, da Salassa a Ceres, percorr ...Mentre erano impegnate nell'iultima discesa di giornata all'inseguimento di Niedermaier (Canyon//SRAM Racing), Annemiek Van Vleuten ed Elisa Longo Borghini sono cadute. La maglia rosa è partita quasi ...