Viaggio nel mondo di Marcus Thuram | numeri | esultanze e… Dragon Ball

(Di martedì 4 luglio 2023) Il 7 settembre 1996 il papà fa il suo esordio in Serie A con la maglia del Parma dei miracoli battendo il Napoli 3 a 0. Il 20 agosto di 27 anni dopo sarà il suo turno, con il Napoli ancora come squadra da battere, sta volta in una volata lunga una stagione. Parliamo di, figlio d’arte neo acquisto dell’Inter. Francese classe 1997, ruolo attaccante, nato a Parma da papà Lilian e con un grande punto di riferimento da dove prendere ispirazione: Ronaldo il Fenomeno. In Bundesliga con la maglia del Gladbach ha collezionato 111 presenze, 34 gol e 22 assist. Nell’ultima stagione in Germania ha segnato 16 volte e fornito 7 assist tra tutte le competizioni. Ha fatto il suo esordio anche con la Nazionale francese nel novembre 2020, arrivando a 10 presenze, tra cui la finale Mondiale persa ai rigori contro l’Argentina.è un ...