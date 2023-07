Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023)DEL 4 LUGLIO 2024 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA: CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE LATINA CODE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIOE LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUNSTINIANA VERSO FORMELLO CODE IN DIREZIONE OSTIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MEZZOCAMMINO IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE ...