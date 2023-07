Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023)DEL 4 LUGLIOORE 11.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER UN INCIDENTE ORAMAI RIMOSSO MENTRE VERSO VITERBO CI SONO INCOLONNAMENTI PER LAVORI DAL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA LA LOCALITA LA STORTA E LA GIUSTINAINA NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO SUL RACORDO ANULARE IN ESTERNA CODE MA PER LAVORI TRA LAFIUMICINO E LA PONTINA RISOLTI L INCIDENTE SULLA PONTINA E SULLA VIA NETTUNENSE INFINE FORMULA E, DISAGI NEL QUADRANTE EUR IN ORARIO SERALE E NOTTURNO PER L’ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE SINO ALL’8 LUGLIO SARANNO INTERESSATE A MODIFICHE, ALCUNE LINEE BUS DI ZONA CON CONSEGUENTE CHIUSURE DI STRADE LIMITROFE AL CIRCUITO DA MARCO CILUFFO E ...