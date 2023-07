Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023)DEL 4 LUGLIOORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERTEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI INCOLONNAMENTI PER CHI è DIRETO VERSO IL RACCORDO DALL ALTEZZA DI ACILIA ALTRE CODE VERSO IL CENTRO MA PER TRAFFICO INTENSO A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SALARIA CODE DALL AEROPORTO DELL URBE TRAFFICO RALLENTATO SUL TARTTO URBANO DELL ATERAMO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO INVECE PER LAVORI SULLA NOMENTANA SUL QUADRANTE DI COLLEVERDE DALLA ROTONDA CON LA VIA PALOMBARESE POI CODE A TRATTI SULLA VI APONTINA DA POMEZIA FINO CASTELNO VERSO IL RACCORDO E SULLO STESSO RACCORDO AUTO IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA ...