Via libera dalla Camera al voto per i fuorisede FdI | “Giornata storica per cinque milioni di italiani”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 luglio 2023) L’Aula dellaha approvato con 159 voti favorevoli, 84 astenuti e nessuncontrario la proposta di legge recante delega al Governo in materia di esercizio del diritto diin un Comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. Dopo il primo viadi Montecitorio, il testo passa ora al vaglio di Palazzo Madama. Con ilfavorevole del Parlamento alla delega al governo si va nella giusta direzione per restituire a quasi 5di persone la possibilità di tornare a votare. Si tratta per lo più di giovani tra i 18 e i 35 anni che vivono fuori casa e che, per ragioni economiche o lavorative, negli anni hanno dovuto rinunciare a votare perché non riuscivano a tornare nel proprio comune di residenza. Le proteste delle ...