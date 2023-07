' Vi dico come sta Madonna' | lo svela l' amica storica Rosie O' Donnell su Instagram

(Di martedì 4 luglio 2023)sta? Lo spigaO', una delle amiche storiche della popstar , secondo cui la cantante si 'sta riprendendo a casa', dopo il suo ricovero in ospedale per una 'grave infezione ...

Madonnasta Lo spiga Rosie O'Donnell , una delle amiche storiche della popstar , secondo cui la cantante si 'sta riprendendo a casa', dopo il suo ricovero in ospedale per una 'grave infezione batterica '...tiche sbagli... anzi tutt'altro!! Un uovo di Pasqua te l'ho portato... e sei tu che lo devi ...Ofelia erano i nostri genitori...e non solo i tuoi carissimo mio fratello...' '....ahhhh!!...ma...Nonche non si debba andare a scuola o all'università, che per l'80% è una piattaforma di disoccupati. Tutto lì, tutto lì. Chi è contro, non ha capito".