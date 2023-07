(Di martedì 4 luglio 2023) Ilè una delle pretendenti per Giovanni, il classe 2003 è reduce da una stagione importante in B Ilè una delle pretendenti per Giovanni, il classe 2003 è reduce da una stagione importante in B. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista potrebbe essere girato in prestito in Serie A dai nerazzurri e Baroni è un suo grande estimatore.

Verona, occhi sul gioiellino dell’Inter Fabbian Calcio News 24

Passa da Michele Collocolo il calciomercato dell'Hellas Verona, il club scaligero vuole regalare il giovane centrale dell'Ascoli a Baroni ...