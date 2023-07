Verbicaro “3 volte + forte” è il nuovo singolo di Tufo | dal 7 luglio in digitale

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 4 luglio 2023) Dal 72023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming“3” (Maionese Project), ildi. “3” è un brano fresco ed estivo che unisce una ricerca sonora tipica degli Anni 80 (soprattutto nell’intro) ad un cantato insistente, soprattutto nel ritornello dove l’inciso si inserisce prepotentemente in testa, lasciandosi accompagnare da una strumentale di chitarre e sintetizzatori molto piacevole. Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto 3immaginando il momento in cui rivedrò la mia ex, dopo circa un anno e mezzo dall’ultima volta. Sicuramente sarà d’estate, forse durante una corsa al mare, in spiaggia o tra le ...