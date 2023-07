Venezia | vagone trenino turistico si ribalta a Eraclea | una decina di feriti

(Di martedì 4 luglio 2023), 4 lug. (Adnkronos) - Ildi unsi è rovesciato ieri in tarda serata a, in provincia di. A bordo molti turisti con bambini. Sono unale persone rimaste ferite, nessuna in modo grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

Eraclea (Venezia), si ribalta vagone di un trenino turistico: almeno 14 feriti | Paura per i tanti bambini a bordo TGCOM

