Venezia | si rovescia vagone di un trenino stradale turistico

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – Poco prima delle 22, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Livenzuola ad Eraclea,, per ilmento di undi un: diverse persone leggermente ferite e contuse. I pompieri arrivati da San Donà hanno collaborato con il personale del Suem intervenuti con più ambulanze per assistere una decina di persone rimaste coinvolte nell’incidente per il ribaltamento di uno dei vagoni del. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.