Venerdì 7 luglio la cena della vittoria di Porta Sant' Andrea

... in particolare a ridosso dei rilievi; mercoledì avremo rovesci sulle Alpi mentre giovedì i temporali si spingeranno di nuovo anche in Pianura Padana, rendendo più fresco anche il 6Da...Nell'affascinante cornice di piazza Sant'Agostino il quartiere festeggia la conquista della trentottesima lancia d'oro dedicata a Luca Signorelli. Ecco i dettagli della serata e come prenotare14e sabato 12 agosto, per la prima volta dopo l'apertura al pubblico, Casa Macchi aprirà le sue porte dopo l'orario di chiusura, dalle 18 alle 21.30, per offrire la possibilità ai ...

Sciopero di mezzi pubblici venerdì 7 luglio: modalità e orari. E a ... IL GIORNO