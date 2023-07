La Procura di, che coordina le indagini, ha però diramato una nota con cui non conferma e non diffonde alcun dettaglio 'allo scopo di non compromettere le attività di ricerca del responsabile, ...... la donna di 41 annie uccisa a Gemonio la sera di sabato scorso: il fatto, inizialmente ... Sul fatto sono in corso serrate indagini da parte dei carabinieri del reparto operativo die ...L'incidente era avvenuto sabato sera in via Garibaldi a Gemonio (). Oltre a investire la 41enne, il conducente avrebbe anche centrato un'altra vettura, in una folle corsa, per poi scomparire. ...

Varese, travolta e uccisa da un'auto: spunta l'ipotesi di un gesto volontario TGCOM

Dopo la morte di Giuseppina Caliandro a Gemonio, alcune testimonianze fanno pensare che l'incidente potrebbe non essere solo un tragico caso di pirateria stradale ...Una porzione di targa, colore e modello dell'auto, le testimonianze di un presunto litigio avvenuto prima dell'investimento. Questi gli indizi su cui stanno lavorando i carabinieri ...