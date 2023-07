Le indagini La Procura diindaga quindi per omicidio volontario, anche in campo internazionale, come precisato, sulla morte di Giuseppina Caliandro, la donna di 41 anni investita e uccisa da ...La Procura di, che coordina le indagini, ha però diramato una nota con cui non conferma e non diffonde alcun dettaglio 'allo scopo di non compromettere le attività di ricerca del responsabile, ...Il procuratore della Repubblica diMassimo Politi ha deciso di rompere il muro di silenzio attorno alle indagini per risalire all'uomo che la sera di sabato scorso, 1 luglio, ha ...

Varese, travolta e uccisa da un'auto: si indaga per omicidio volontario, identificato un sospetto TGCOM

Ha un nome e un volto l’uomo che sabato sera nel centro di Gemonio (Varese) ha travolto e ucciso la 41enne Giuseppina Caliandro: adesso è ...Giuseppina travolta e uccisa da un'auto. La Procura di Varese indaga per omicidio volontario «anche in campo internazionale» sulla morte ...