Valentina Vignali arriva in Sardegna | “Primo giorno | ne vedrete delle belle!”

, questo è stato un vero e proprio colpo basso: in slip e tacchi alti è a dir poco irresistibile. Giocatrice di basket, oltre che modella e volto della televisione...., tutti gli occhi su di lei: il suo fascino è talmente irresistibile da aver fatto passare in secondo piano la Ferrari alle sue spalle. Una bellezza dai capelli scuri che incorniciano ..., la splendida modella e giocatrice di basket ha fatto un regalo unico ai fan con uno scatto da far girare la testa. Campionessa di basket, modella, influencer e volto televisivo: ...

Valentina Vignali, slip e tacchi alti: il colpo basso è servito Il Veggente

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Weekend di grande basket al Rimini beach court con SandRimini, il torneo di 3 contro 3 organizzato da Carlton Myers in memoria dell’amico e re dei campetti Sandro Bucchi. Trionfatori assoluti i ‘The C ...