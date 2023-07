Valentina Ferragni | i fan le chiedono | ' Sei pronta per un nuovo amore?' Lei risponde così

(Di martedì 4 luglio 2023), in questi giorni si trova a Parigi , per assistere a varie sfilate di moda dei brand più famosi del settore come, ad esempio, Dior, Schiaparelli o Alexandre Vauthier che stanno ...

... 'Con me c'è anche lui', ma non è un uomoperseguitata dalla pioggia: 'La nuvola di Fantozzi non ci abbandona mai' La storia Instagram diè ...Cos'è successo, i fan le chiedono: 'Sei pronta per un nuovo amore'. Lei risponde così I commenti al veleno Ma anche stavolta, ovviamente, gli hater non si sono risparmiati. 'Bella ...... legata mano nella mano con il suo Francesco diDirindin In attesa di trascorrere momenti ... Chiara: il nuovo superattico a Citylife Gallery 6 Immagini di Marco Trabucchi Guarda la ...Valentina Ferragni, in questi giorni si trova a Parigi, per assistere a varie sfilate di moda dei brand più famosi del settore come, ad esempio, Dior, Schiaparelli o Alexandre Vauthier ...La sorella minore di Chiara Ferragni risponde ai follower sui social: “Io triste Sono molto più felice di prima” ...