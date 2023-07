Va all' inaugurazione di un locale per intervistare una cantante napoletana | giornalista accerchiato e pestato

(Di martedì 4 luglio 2023) Era andato all'di undi Cagliari il "Mamu 138" perRita de Crescenzo,, nota soprattutto su Tik Tok dove si fa chiamare la Svergognata. Giunto all'...

Era andatodi un locale di Cagliari il "Mamu 138" per intervistare Rita de Crescenzo, cantante napoletana, nota soprattutto su Tik Tok dove si fa chiamare la Svergognata. Giunto'entrata è ...Un aereo gonfiabile 'atterra' in piazza San Babila a Milano nel giorno dell'della M4 che dal centro porta fino'aeroporto di Linate. Un giorno storico per Milano: la realizzazione della linea era attesa ormai da decenni.Alla cerimonia diè intervenuto il sindaco Luigi Brugnaro, il vicesindaco Andrea Tomaello, con gli assessori alla Mobilità Renato Boraso,'Urbanistica Massimiliano De Martin, alla ...

Cerveteri, i ladri ci carrozzelle all'inaugurazione della Spiaggia ... BaraondaNews

Inaugura oggi infatti la nuova tratta della linea blu M4, che permetterà di spostarsi dall’aeroporto di Linate al centro di Milano in soli ...Inaugurata il 4 luglio la stazione di piazza San Babila della linea M4. Ora sarà possibile raggiungere in metropolitana il centro città dall'aeroporto di Linate ...