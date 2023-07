Usa | sparatoria in Texas | 3 morti e 8 feriti

Un'altra strage macchia di sangue la festa dell'Independence day in: almeno tre persone sono morte ed altre otto sono rimaste ferite in unaintorno alla mezzanotte in un parcheggio a Fort Worth, Texas. Dieci delle persone colpite sono adulti mentre uno ...Un'altra strage macchia di sangue la festa dell'Independence day in: sale il bilancio di morti e feriti dopo lain ...E' di almeno tre morti e otto feriti il bilancio di unain Texas, a Fort Worth. Lo ha reso noto il Dipartimento di polizia di Fort Worth spiegando che laè avvenuta dopo la mezzanotte durante le celebrazioni per il 4 luglio. La polizia ha precisato che 10 delle vittime dellasono adulti e uno è un minorenne. Al momento l'...

Usa: sparatoria in Texas, almeno 3 morti e 8 feriti QUOTIDIANO NAZIONALE

Un'altra strage macchia di sangue la festa dell'Independence day in Usa: almeno tre persone sono morte ed altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria intorno alla mezzanotte in un parcheggio a Fort Worth, Texas.