Non è chiaro ancora come sia nata la. L'autore della strage è stato arrestato dalla polizia . Secondo quanto riportano i media locali, il killer aveva un fucile tipo Ar - 15, una pistola e ...Gli americani armati sono per metà repubblicani, mentre i democratici sono 1 su 5 È il 1993 quando, sotto l'amministrazione Clinton, il Congressovara il Brady Bill , la legge che introduce una ...... dall'inizio dell'anno neglisi contano almeno 340 sparatorie di massa. L'ultima risale a domenica 2 luglio . Due persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in unaavvenuta a ...

Usa, sparatoria a Philadelphia: 4 morti, feriti due bambini Adnkronos

Arrestato il killer 'tradito' da un video in rete. Tra i feriti anche un bimbo di tre anni e un ragazzino di 13 ...Quattro morti. Feriti due piccoli di due e 13 anni. È il bilancio di una sparatoria avvenuta nelle scorse ore a Philadelphia dove un 40enne, con indosso un giubbotto antiproiettile e armato ...