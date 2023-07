Usa | sparatoria a Filadelfia | quattro morti e quattro feriti | Biden | Addolorato per questa nuova ondata di stragi

(Di martedì 4 luglio 2023) Leggi Anche Armi Usa, in Kentucky bimbo di 7 anni spara e uccide il fratello di 5 'Siamo addolorati per coloro che hanno perso la vita e, mentre la nostra nazione celebra il Giorno dell'Indipendenza, ...

... così il presidenteJoe Biden e la First Lady Jill Biden dopo che gli Stati Uniti hanno "subito ...ai repubblicani per una stretta sulle armi e a seguire l'esempio dell'Illinois dopo la...... hanno fatto sapere il presidenteJoe Biden e la First Lady Jill Biden dopo che gli Stati Uniti ...ai repubblicani per una stretta sulle armi e a seguire l'esempio dell'Illinois dopo la...... dall'inizio dell'anno neglisi contano almeno 340 sparatorie di massa. Quattro morti, otto feriti, tra cui due bambini di due e 13 anni. È il bilancio di unaavvenuta nelle scorse ore ...

Usa: sparatoria in Texas, almeno 3 morti e 8 feriti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sono le cinque Big Tech statunitensi Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, la cinese ByteDance (casa madre di TikTok) e la sudcoreana Samsung le prime 7 società a finire sotto la sorveglianza della ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...