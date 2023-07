Usa | armato con fucile d’assalto fa una strage a Philadelphia | 5 morti | due bimbi feriti video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 luglio 2023)con unAr59 ed una pistola e indossando un giubbotto antiproiettile, un uomo di 40 anni è sceso ieri sera in strada a, nel quartiere Kingsessing, nella parte sud-ovest della città e ha sparato raffiche sui passanti uccidendo 5 persone, tutti uomini, e ferendo 2 bambini, ora in condizioni stabili, mentre veniva inseguito dalla polizia. Inizialmente si era parlato di 4ma verso mezzanotte la polizia diha scoperto una quinta vittima della sparatoria di massa di South 56th St. trovata all’interno di una casa dello stesso isolato contro la quale il killer ha sparato 36 proiettili. Gli investigatori spiegano che il killer ha inseguito un uomo di 31 anni nella sua casa e gli ha sparato a morte, in faccia e al busto. Il padre della ...