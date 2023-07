Ursula bis nel 2024 e no ai sovranisti Ma la Spagna può ribaltare tutto

Ministro Guido Crosetto, proponete da mesi un'alleanza tra Popolari e Conservatori per la nuova Commissione. I sondaggi dicono altro: il blocco maggioritario sarà quello della "maggioranza" , dai socialisti ai popolari. Vi aggiungerete a questo schema politico o ne resterete fuori "La fondazione stessa di Fratelli d'Italia dimostra che non fai vivere un progetto avendo la ...Alle Europee mancano ancora 12 mesi, ma la partita e' gia' nel vivo, cosi' come mostrano i movimenti in atto piu' o meno alla luce del sole per undivon der Leyen e della maggioranza Ppe -...Alle Europee mancano ancora 12 mesi, ma la partita e' gia' nel vivo, cosi' come mostrano i movimenti in atto piu' o meno alla luce del sole per undivon der Leyen e della maggioranza Ppe -...

Crosetto “Ursula-bis Il rapporto è positivo. Noi diversi da Le Pen, strade divise da tempo” la Repubblica

Intervista al ministro della Difesa: “Vogliamo vincere nel 2024 con l’alleanza Ppe-Conservatori. Se non succede siamo disposti ad allargare” ...Oggi da Palazzo Chigi a Bruxelles si ripete una sola linea: il patto Ppe-Pse non va, costruiamo in Europa una maggioranza di centrodestra come in Italia. Ma il premier ha un piano B ...