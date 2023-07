Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri è fidanzato? Ecco come è stato beccato

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 4 luglio 2023) L’esperienza dipotrebbe essere a rischio per la prossima edizione. Il cavaliere, ex storico di Ida Platano, èdifattie immortalato in dolce compagnia: le foto hanno fatto rapidamente il giro del web. Che sia la sua nuova fidanzata? Nonostantesia giunto a conclusione da circa un paio di mesi, i protagonisti del dating show continuano a far parlare di loro. In particolar modo,ha attirato l’attenzione degli utenti per diverse ragioni. Nei mesi precedenti, il cavaliere pugliese ha lanciato frecciatine al vetriolo rivolte alla propria ex, Ida Platano – pur non citandola direttamente – e al suo compagno, Alessandro ...