Unaitalia | nel 2022 fatturato a 7 | 4 mld | calo consumi ma produzione in ripresa nel 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 luglio 2023) Sono i dati diffusi da, in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione delle carni bianche e delle uova italiane Nel, ilindustriale del settore avicolo si è attestato complessivamente a quasi 7 mld e 350mln, 5.350mln per le carni avicole e 2mld per le uova. Ildeipro-capite (-4,3% sul 2021), in prevalenza di tacchino, passati da 21,43 a 20,5 kg, non ha intaccato la passione degli italiani per le carni bianche, che continuano ad essere le più amate con il 35% degli acquisti domestici. Anche le uova hanno un indice di penetrazione tra i più alti (94%, dati Ismea), con un consumo pro-capite di 227 uova (+7,4%). Sono i dati diffusi da, in occasione dell’assemblea annuale dell’associazione delle carni bianche e delle uova italiane. Se ...