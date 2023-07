Unaitalia | nel 2022 fatturato a 7 | 4 mld | calo consumi ma produzione in ripresa nel 2023

(Di martedì 4 luglio 2023) Nel, ilindustriale del settore avicolo si è attestato complessivamente a quasi 7 mld e 350mln, 5.350mln per le carni avicole e 2mld per le uova. Ildeipro - capite ( - 4,...

Sono i dati diffusi da, in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione delle carni bianche e delle uova italiane2022, il fatturato industriale del settore avicolo si è attestato complessivamente a ...... Assolatte,e Assocarni la prima alleanza contro il cibo in provetta, il vero nemico del ... Abbiamo acceso i riflettori su un business in mano a pochi ma molto influentimondo che " ha ...Nella sola giornata di giovedì 23 febbraio,comune di Desenzano e nelle zone limitrofe, almeno ... A tal proposito, è recentemente intervenuta sull'argomento la direttrice di(Associazione ...

Unaitalia, nel 2022 fatturato a 7,4 mld: calo consumi ma produzione ... Adnkronos

Sono i dati diffusi da Unaitalia, in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione delle carni bianche e delle uova italiane ...Il settore produttivo delle carni bianche, che comprende pollame, coniglio e uova, sta affrontando una fase difficile in Italia. Secondo Antonio Forlini, presidente di Unaitalia, l'associazione nazion ...