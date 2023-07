Unaitalia | Gemmato | Avicoltori attenti a benessere animale e igiene | avanti così

(Di martedì 4 luglio 2023) "Il settore avicolo è decisamente un fiore all'occhiello del Made in Italy e dell'export nazionale per la sua capacità di totale autosufficienza, voglio quindi ringraziare il mondo produttivo perché ...

Il messaggio del sottosegretario alla Salute Marcelloinviato al presidente diin occasione dell'assemblea annuale dell'associazione dei produttori di carni bianche "Il settore avicolo è decisamente un fiore all'occhiello del Made in ...Il messaggio del sottosegretario alla Salute Marcelloinviato al presidente diin occasione dell'assemblea annuale dell'associazione dei produttori di carni bianche "Il settore avicolo è decisamente un fiore all'occhiello del Made in ...A sottolinearlo è il sottosegretario alla Salute Marcello, in un messaggio inviato al presidente diAntonio Forlini in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione dei ...

Unaitalia, Gemmato: "Avicoltori attenti a benessere animale e igiene ... Adnkronos

Il messaggio del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato inviato al presidente di Unaitalia in occasione dell'assemblea annuale ...