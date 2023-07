“Una cacicca ante litteram” | il nervosismo di De Luca contro la segretaria del Pd Schlein

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) L’ultima resistenza al nuovo corso di Elly, dentro il Pd, arriva da Vincenzo De, il presidente della Regione Campania, che ha più di un problema ad accettare che dal 2025 non sarà più governatore e che suo figlio Piero non sia più vicecapogruppo a Montecitorio. Deapprofitta dei risultati al momento modesti del Partito democratico per liquidare la nuova leadership. “In questa sinistra si parla e poi si vive in maniera completamente opposta – dice mentre esce da una mostra su Pasolini -. Il tema del terzo mandato viene sollevato da gente che ne ha anche sette alle spalle. L’onorevolea 30 anni (in realtà ne ha 38, ndr) ne ha già tre: Parlamento europeo, Consiglio regionale e Parlamento italiano. Una, direbbe qualcuno”. ...