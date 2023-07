Un premio per ricordare lo storico cronista Agi Gianni Massa

Leggi su agi

(Di martedì 4 luglio 2023) AGI - Per decenni il suo nome è stato sinonimo dell'AGI in Sardegna. Fin dagli anni '60 e fino ai primi anni Duemila,è stato un punto di riferimento nel mondo dell'informazione dell'isola, un pezzo di storia del giornalismo, anche per il suo ruolo nel sindacato. Vicepresidente dell'Associazione della Stampa Sarda per oltre un decennio, ha fatto anche parte del Cdr dell'AGI, ed è stato il primo presidente del Corerat, il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, antenato dell'attuale Corecom. Innamorato della professione, subì due volte l'arresto per non aver voluto rivelare la fonte delle informazioni ricevute in due vicende processuali. E finì in carcere. La sua vicenda giudiziaria ha lasciato un segno anche nella giurisprudenza in materia di segreto professionale della storia dei giornalisti. "Dobbiamo anche a lui il ...