Un posto al sole trame 10-14 Luglio 2023

(Di martedì 4 luglio 2023) 10Rossella e Nunzio devono gestire un complesso groviglio di sentimenti contrastanti: il ragazzo sfoga il proprio nervosismo e l’insofferenza su Samuel, Rossella rischia di non essere abbastanza concentrata sul lavoro. Filippo e Serena invitano Eugenio e Viola a pranzo per parlare delle vacanze, ma l’atteggiamento L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

... c'è chi vorrebbe qualcosa di fisso e stabile o viceversa, chi ha unfisso e vorrebbe ... Quotidianità:e Mercurio nel tuo segno riescono a darti una bella energia fino all'11. Marte sarà ...O meglio, esse fanno abitare ilsulla terra: trasformano il respiro del" la sua energia, ... paesani e ospiti del festival prendevanonelle tavole ingombre di boccali di refrigerante ...Infine la divisione White Sails, che ha veleggiato avele bianche (randa e genoa), ha visto lo Swan 36 Isabella dell'armatore tedesco Frank Winter concludere al primo al primodavanti ai ...

Un posto al sole, le anticipazioni dal 10 al 14 luglio 2023 Today.it

Gabriele Dri | Questo articolo non ha categoria, volutamente. Sì, perché racchiudere Shane van Gisbergen in una sola categoria è impossibile. Bisognerebbe ...Alessandro Liberatore è ancora Campione d'Italia. Per il terzo anno consecutivo nella massima categoria il bolognese ha infatti ottenuto la prima posizione alla rassegna tricolore di pattinaggio artis ...