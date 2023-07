Un Posto al Sole | anticipazioni del 4 luglio | Lara non smette di…

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 4 luglio 2023) Ledella puntata di stasera della soap Unal, come al solito in onda su Rai3. Prima un riepilogo della puntata precedente: in seguito all’incontro-scontro con Eduardo, Alberto fa pressione su C, la quale s’interroga con amarezza su che cosa sarebbe meglio fare per lei e per il piccolo Federico. Intanto, un’operazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unal, ledella puntata di stasera:si gioca il tutto per tutto! Unal, ledella puntata di stasera: problemi perUnal ...