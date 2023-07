Un elicottero è precipitato sul Monte Rosa Un ferito grave

Leggi su agi

(Di martedì 4 luglio 2023) AGI - Unin Alta Valsesia, nel tragitto tra i rifugi di alta quota sul(Capanna Gnifetti e Regina Margherita) nel territorio del Comune di Alagna Valsesia. Tra le cinque persone a bordo - che in un primo tempo erano state date per illese - c'è almeno un, intubato sul posto dal personale del 118 e portato in codice rosso in elisoccorso. Capanna Margherita, a 4554 metri, è il rifugio più alto d'Europa ed è una delle esperienze più ambite per gli appassionati di alta montagna. Dalla Punta Gnifetti lo sguardo spazia dalla vertiginosa parete sud delsu Alagna e la Val Sesia, perdendosi nella pianura Padana fino alle Alpi Marittime. È ben visibile anche dal fondo valle e si impone allo sguardo di ...