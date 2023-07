Un cuore | due destini | una storia vera ha ispirato la serie?

(Di martedì 4 luglio 2023) Un, duenon èa unaanche se lafrancese che affronta il tema del trapianto di organi “riecheggia storie realmente accadute” come scrive il magazine Telé-Loisirs. Al centro della vicenda, una donna che viene sottoposta ad un trapianto die farà di tutto per conoscere la sua donatrice, spinta da strani incubi. Quello che colpisce il pubblico infatti è proprio la realtà di unacommovente e che tocca le corde del. Enquête à coeur ouver, questo il titolo originale della, racconta ladi un trapianto di. Florence Arrieta (Clare Keim) è gravemente malata e proprio il trapianto per lei rappresenta l’ultima spiaggia. ...

Una nuova miniserie francese è pronta ad appassionare il pubblico di Raiuno nelle serate di luglio. Un cuore, due destini è infatti una produzione franco-belga andata in onda in Belgio, Francia e ...