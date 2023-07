Un Cuore Due Destini | un trapianto di cuore dà il via al nuovo giallo estero di Rai1

(Di martedì 4 luglio 2023) UnDueNella prima serata dic’è spazio per una nuova serie estera. Stasera, in prima serata, andrà infatti in onda il primo appuntamento di UnDue, serie tv franco belga che intratterrà i telespettatori con intrighi e misteri tutti da scoprire. Suddivisa in sei episodi, che andranno in onda suin tre prime serate, la serie ruoterà attorno alla figura di Florence (Claire Keim), da tempo in attesa di undi. L’occasione le si presenterà davanti in seguito alla tragica morte di Ana (Lynn Van Royen), una studentessa belga che perderà la vita a causa di un brutto incidente stradale. Da quel momento Florence – sposata con Vincent Arrieta ...

“Un cuore, due destini”: trama, cast e location Tv Sorrisi e Canzoni

