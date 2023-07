Un Cuore due Destini su Rai1 | la miniserie franco-belga sul tema dell’identità | trame primi episodi 4 luglio

(Di martedì 4 luglio 2023) Debutta stasera UnDue: dalla Francia, un intenso dramma (con sfumature thriller) sul, che colloca al centro della storia la famiglia e l’amore. Stasera, 4, va in onda il primo dei sei, per lo più girati a Biarritz e sulla costa Basca, che affrontano molti temi delicati come la donazione di organi, l’adozione o la violenza contro le donne, l’identità e la famiglia. Come si vive con ildi un’altra persona? E’ quello che si chiede Florence. Dopo l’intervento che le ha permesso di vivere grazie ad un trapianto di, la donna sente una forte connessione con la sua donatrice, tanto che inizia le ricerche per sapere di più su di lei e scopre che si tratta di una giovane, ...

Nuovo appuntamento stasera , martedì 4 luglio 2023, con le Fiction di Rai1 . Vanno in onda i primiepisodi di UnDestini , una miniserie thriller franco - belga , in tre puntate , in prima visione alle ore 21.25 . Ecco tutto quello che c'è da sapere e le prime Anticipazioni . Undestini: ecco ..."Undestini" è una miniserie thriller franco - belga di grande forza emotiva in tre puntate, in prima visione assoluta su Rai 1 a partire da martedì 4 luglio in prima serata. Nei sei episodi, ...

Nuovo appuntamento su Rai1 a partire da stasera e per tre prime serate. Da oggi, martedì 4 luglio 2023, al via Un Cuore due Destini, la miniserie thriller franco belga, che ci porta a scoprire le bell ...