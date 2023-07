Un cuore | due destini | dove è stata girata la serie?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 4 luglio 2023) Un, dueè stato girato principalmente in Francia e in Belgio, nella regione delle Fiandre. Più precisamente, le sequenze sono state girate tra le città di Biarritz e a Saint-Jean-de-Luz, entrambe in Francia, e ad Anversa e Gand. In quest’ultima località, in particolare, sono state realizzate le scene in ospedale. “Abbiamo girato metà dellanei Paesi Baschi” – ha detto Pierre-François Martin-Laval, interprete di Vincent, il marito della protagonista. “Per me è stato davvero incredibile. Eravamo in un posto così bello. Per Frank Van Passel, il nostro regista, i Paesi Baschi erano molto scenografici, ha potuto dar vita alla storia con una luce favolosa, c’erano tempeste, onde. Le riprese nella regione di Biarritz hanno davvero motivato Franck, che veniva dal Belgio” . Biarritz è un comune francese che si trova in Nuova ...