Un bicchiere di bevanda alcolica popolare può aiutare gli uomini a non deludere a letto

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie Gliche hanno problemi apotrebbero trovare sollievo aprendo una bottiglia di vino rosso secondo una nuova ricerca. Uno studio italiano ha scoperto che le sostanze chimiche presenti nel vino rosso, chiamate polifenoli, possono migliorare il desiderio sessuale e l'erezione. Questi polifenoli sono potenti antiossidanti che aumentano il flusso sanguigno e migliorano la funzione dei vasi sanguigni. Inoltre, il vino rosso sembra essere particolarmente benefico per le donne anziane, aumentando il loro desiderio sessuale. Tuttavia, il consumo eccessivo di alcol può danneggiare sia la funzione sessuale che la salute generale, quindi bisogna consumarlo con moderazione. Scopri di più su come il vino rosso può migliorare le prestazioni sessuali nel nostro articolo. Di cosa parliamo in questo articolo... Il consumo moderato di vino ...

Finale Completa il tuo Mojito versando l'acqua gassata nelda cocktail. Aggiungine la ... Un rum morbido e leggero si adatta bene a questa. Spremi sempre il succo di lime fresco invece ......di Nomisma per Osservatorio Birra e Agronetwork abbia confermato come la birra sia lapiù ... ma come una maggiore strutturazione dell'intera filiera, dal campo al, che appare oggi più ...Ecco cosa ti serve: un. un frullatore. dell'acqua. un melograno. un quarto di anguria. succo di limone. La preparazione di questamiracolosa è estremamente semplice. Basta prendere ...A differenza di cosa si dice spesso, non c'è un consumo minimo delle bevande alcoliche che sia "sicuro" per la salute ...Abbiamo chiesto al cardiologo Vincenzo Guarnaccia (che è anche sommelier) cosa ne pensa dell’annoso tema su vino e salute ...