Ultime Notizie – Scheletro in parco a Roma | Procura dispone maxi perizia | anche esame Dna

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 4 luglio 2023) Ladidisporrà unaconsulenza tecnica sullotrovato sabato scorso durante alcuni lavori con un escavatore all’interno di unnella zona del Pigneto, a. I resti apparterrebbero a una donna di circa 30 anni. I pm capitolini affideranno agli specialisti accertamenti per cercare di stabilire data e causa della morte. Verifiche, tra cui l’del Dna, saranno affidateai carabinieri del Ris e parallelamente i militari dell’Arma della Compagnia di piazza Dante controlleranno la banca dati delle persone scomparse a partire dal 2020. A un primo accertamento, lo, trovato in via Ettore Fieramosca 114 in un terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato durante una pulizia con un ...