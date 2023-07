Ultime Notizie – Russia accusa Usa e Nato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 4 luglio 2023) Gli attacchi con droni dell’Ucraina nella regione di Mosca non sarebbero possibili senza l’aiuto di Washington e dei suoi alleati della. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo, dopo che stamani è stato sventato un tentativo ucraino di perpetrare un “attacco terroristico” con cinque droni contro la regione di Mosca e Novaya Moskva. “Tali attacchi non sarebbero stati possibili senza l’aiuto al regime di Kiev da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati della”, ha affermato Mosca, secondo cui i Paesi occidentali “addestrano operatori di droni e forniscono informazioni di intelligence necessarie per commettere tali crimini, comprese quelle ottenute con l’aiuto di immagini satellitari civili e militari”. L’IRONIA DI KIEV, LA DENUNCIA DI MOSCA: LE REAZIONI “Qualcosa può volare su Mosca, succede”. L’intelligence di Kiev ironizza intanto ...