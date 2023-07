Ultime Notizie – “Ruolo del consumatore è fondamentale”

(Di martedì 4 luglio 2023) “Ildelper far sì che i sistemi di gestione dei rifiuti siano più sostenibili e ci permettano di lasciare un ambiente più pulito per i nostri figli. Riteniamoche ilabbia strumenti pratici, a partire dall’informazione e dalla consapevolezza, per realizzare modelli di consumo e gestione degli scarti che siano più sostenibili”. Così il direttore generale di Altroconsumo, Alberto Pirrone, in occasione dell’evento a Roma organizzato da McDonald’s e Altroconsumo ‘Innovazioni e alleanze nella filiera del riciclo del packaging’. “Proprio per questo lavoriamo con McDonald’s per la campagna ‘Futuro Sostenibile’ che lanciamo oggi, per capire da un lato quali siano i problemi che i consumatori incontrano nei ristoranti quando devono differenziare i ...

Seduta poco mossa per le Borse europee, che difendono i rialzi dellesedute in una giornata senza dati macro significativi e con Wall Street chiusa. Parigi sale dello 0,2%, Milano e Francoforte dello 0,1% mentre Londra è invariata. Sui listini europei si mettono ...Lenews sull'ETF spot di BlackRock Sul caso degli ETF spot su Bitcoin presentato da BlackRock , sono trapelateche coinvolgono Coinbase come partner per la "condivisione di ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito La corsa all'oro dell'... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e ...

Guerra Ucraina Russia, news. Droni abbattuti vicino Mosca, voli limitati a Vnukovo. LIVE Sky Tg24

"Abbiamo, in Italia, la necessità che aumentino le imprese e le famiglie che si assicurano contro i rischi catastrofali, come quelli della recente alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna e le zone l ...Bandiere, striscioni, tifosi, ex compagni e dirigenti: nessuno è voluto mancare all'ultimo saluto a Roma a Vincenzo D'Amico, campione d'Italia con la Lazio nel '74, scomparso sabato pomeriggio. (ANSA) ...